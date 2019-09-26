Российский фигурист Андрей Лазукин, тренирующийся в группе Алексея Мишина, неудачно исполнил короткую программу на первом этапе кубка Санкт-Петербурга. Спортсмен допустил два падения и остался без каскада.

По итогам жеребьевки Лазукин вышел на лёд последним из одиннадцати участников. Он начал свое выступление с четверного лутца, который был исполнен без ошибок. Однако затем Лазукин упал с четверного тулупа, из-за чего не смог прицепить каскад. Третьим прыжковым элементом был тройной аксель, который Лазукин исполнил в недокрут и не смог приземлить.

Таким образом, фигурист набрал 75,78 балла за своё выступление и занял промежуточное пятое место. Лидирует Александр Акимов, который также тренируется в школе «Звездный лед». Произвольная программа мужчин состоится завтра, 27 сентября.