В Академии фигурного катания завершилась короткая программа мужчин на первом этапе кубка Санкт-Петербурга. Лидером соревнований идёт Александр Акимов, представляющий школу «Звёздный лёд».

Акимов набрал 80,63 балла за короткую программу, в которой не исполнил ни одного четверного прыжка. На второй строчке расположился Андрей Зубер, его результат составил 80,53 балла. Спортсмен исполнил четверной тулуп, но допустил на нем ошибку, поэтому получил судейские минусы. Также он прыгнул четверной сальхов в каскаде с двойным тулупом.

Замкнул тройку лидеров Леонид Свириденко, судьи оценили его прокат на 80,36 балла. Он включил в свое выступление четверной сальхов.

Фаворитом соревнований считался Андрей Лазукин, но его прокат получился неудачным. Спортсмен упал с четверного тулупа, который должен был быть в каскаде, и с тройного акселя. На данный момент он идет на пятом месте.

В женских соревнованиях после короткой программы лидирует Елизавета Туктамышева. Победители будут определены завтра, 27 сентября.