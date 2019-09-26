Президент Российской федерации Владимир Путин ведет переговоры с руководством Формулы-1 о проведении этапа Гран-при в Санкт-Петербурге.

По информации Daily Mail, Путин готов поддержать финансирование строительства нового автодрома недалеко от черты города. Как утверждает источник, если планы удастся реализовать, то российский этап Гран-при может переехать из Сочи в Санкт-Петербург уже в 2021 году.

Напомним, в окрестностях Петербурга построен автодром «Игора Драйв», однако он не предназначен для проведения гонок Формулы-1.

Гран-при России был включен в календарь Формулы-1 в 2014 году, в год проведения домашней зимней Олимпиады. Однако бывший руководитель «королевских гонок» Берни Экклстоун хотел видеть соревнования в Санкт-Петербурге еще до того, как было заключено соглашение с Сочи.