Федерация бокса России приняла решение наказать участников дебоша в отеле в Екатеринбурге.

Как рассказал Умар Кремлев, Владислав Носовец и Шамиль Пернаев займутся «добровольными трудовыми работами». В течение месяца спортсмены будут помогать в строительстве спортивных залов. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Напомним, спортсмены устроили разборки в холле отеля «Хайят». Члены Федерации бокса организовали шумную вечеринку, которая затем переросла в конфликт. Успокоить боксеров смогли только бойцы Росгвардии. Отмечается, что спортсмены находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако после инцидента они признали свою вину и извинились.