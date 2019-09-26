В Дохе стартует чемпионат мира по лёгкой атлетике, на котором снова не будет российского флага. IAAF в 12-й раз продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), однако это не значит, что наших спортсменов не будет на турнире.

30 российских легкоатлетов отправятся в Катар защищать честь страны, но будут выступать в нейтральном статусе. Nevasport рассказывает, кто может побороться за самые высокие места.

Мария Ласицкене

Очевидно, что главным претендентом на золото чемпионата мира станет прыгунья в высоту Мария Ласицкене. на данный момент она имеет лучший результат в мире — 2,06 метра. Однако показан он был довольно давно — в начале сезона. На недавних стартах Ласицкене, напротив, показала не все свои возможности и проиграла украинкам на соревнованиях в Минске. Но это отнюдь не повод для паники — случившееся лишь повысит концентрацию Марии. Спортсменка уже отмечала, что хочет не только выиграть, но и установить личный рекорд.

Некоторое опасение вызывает психологическое состояние спортсменки, которая остро реагирует на происходящее в российской легкой атлетике. Она подчеркивает, что готова продолжать борьбу, а если РУСАДА вновь отстранят — уедет тренироваться за границу. Впрочем, может такой настрой наоборот поможет ей доказать свою силу в Дохе.

Дарья Клишина

Ещё одна прыгунья, но уже в длину, Дарья Клишина остается в числе фаворитов соревнований, однако оценить её нынешнее состояние сложно. Она практически не выступала летом, а в августе жаловалась на проблемы с ногой. Хочется верить, что Дарья успела восстановить здоровье и сможет выступить в Дохе в полную силу. Однако ожидать, что спортсменка полностью избавилась от травм, было бы слишком оптимистично — боли в ахилле преследуют Клишину вот уже десять лет.

На чемпионате России Клишина завоевала золотую медаль, прыгнув на 6,82 метра, но этого результата не хватит на мировом первенстве. В Дохе ей нужно будет выступить сильнее — для сравнения, в Лондоне-2017 Даша «улетела» на 7 метров, победительница Бритни Риз — на 7,02.

Сергей Шубенков

Признанная звезда мировой легкой атлетике специализируется на беге с барьерами. Минувшим летом Сергей одержал победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате. Соревнования запомнились тем, что что бегун с Ямайки Омар Маклеод споткнулся и помешал Шубенкова, но россиянин в красивом прыжке всё же финишировал первым. Однако тот эпизод повлек для Сергея последствия в виде травмы.

Но времени прошло достаточно — инцидент произошел в июне, и можно рассчитывать на то, что Шубенков успел восстановить свои кондиции. Если россиянин подойдет к чемпионату мира в хорошей форме, то сможет рассчитывать как на попадание в призы, так и на победу. В Лондоне он стал вторым, уступив как раз Маклеоду.

Анжелика Сидорова, Илья Иванюк, Михаил Акименко

Эта тройка спортсменов также претендует на попадание в медали, но причислять их к основным фаворитам пока будет рискованно. Однако все трое имеют шансы на самые высокие места. Сидорова специализируется на прыжках с шестом и успешно проводит нынешний сезон. Практически на всех своих стартах Анжелика попадала в тройку лидеров и стала второй в финале «Бриллиантовой лиги», а также выиграла соревнования в Минске.

Иванюк и Акименко выступают в прыжках в высоту и показывают одинаковые результаты — оба достигали отметки 2,33 метра. На предыдущем чемпионате мира такой результат гарантировал бы им серебряные медали, сейчас спортсмены тоже смело могут рассчитывать на успех.