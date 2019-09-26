Федерация футбола Египта направила в ФИФА запрос, требуя объяснить пропажу голосов в премии FIFA The Best, которые отдало руководство за нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха. Информацию об этом сообщает итальянский портал Tuttosport.

Ранее в сети появился полный отчет от ФИФА с подробностями голосования за лучшего игрока года по версии федерации. Победителем голосования стал аргентинский форвард Лионель Месси, а нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохаммед Салах занял лишь четвертое место.

Ранее о фальсификации голосов в пользу Месси уже заявляли два человека. Главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич отметил, что отдал свой голос не за Месси, затем в сети высказался капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера.