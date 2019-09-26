Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, кого считает лучшим вратарем в истории Советского Союза и современной России. Рассуждения Черчесова прозвучали на бизнес-конференции платежной системы «Мир».

Черчесов рассказал, что еще когда жил в Северной Осетии, была большая популярность у Рината Дасаева. «Все время говорили: «Дасаев, Дасаев», потом рядом с ним оказался в «Спартаке», вместе играли и росли», — заявил тренер. В понимании Черчесова именно Дасаев — лучший вратарь. «Хотя любовь может быть слепа. А так, Игорь Акинфеев доказывает свою состоятельность долгие годы», — сказал тренер.

Также Черчесов отметил, что знает много зарубежных голкиперов. «Давид де Хеа? Мои — лучшие», — заключил специалист.

Напомним, Станислав Черчесов сам был вратарем, за свою игровую карьеру он выступал за такие клубы, как московские «Спартак» и «Локомотив», дрезденское «Динамо» и австрийский «Тироль».