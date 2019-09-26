Российский пловец, двукратный чемпион олимпийских игр Денис Панкратов прокомментировал очередной скандал с отстранением РУСАДА и расследование WADA о манипуляции данными московской лаборатории.

В эфире подкаста РИА Новости «Бей, беги» Панкратов уточнил, что в глобальном смысле речь идет не о российских спортсменах, не о РУСАДА, а о России как государстве, которое наряду с Китаем руководит своим спортом. «Это – с точки зрения недоброжелателей – два прыща на ровном месте. Весь спорт в мире зиждется на общественных организациях, только у нас и в Китае, может, еще в Беларуси всем спортом управляют министерства», — завил бывший пловец, отметив, что Россию толкают к тому, чтобы государство плюнуло на спорт.

«Нам же не говорят, что подтасованы некие условные «шесть проб легкоатлетов». Всем наплевать. Говорят: «Русские опять «косячат», — сказал Панкратов, добавив, что в будущем все сведется к тому, что каждая отдельная федерация будет бороться за свое существование сама, и львиная доля спортсменов лишится многих возможностей.