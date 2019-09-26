В Академии фигурного катания продолжается первый этап Кубка Санкт-Петербурга. Сегодня, 27 сентября, состоятся произвольные программы в женском одиночном катании.

Соревнования начнутся в 10:00 по московскому времени. По итогам короткой программы лидирует ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева, набравшая 80,60 балла. Спортсменка безупречно откатала свою программу, исполнив тройной аксель. Сегодня она выйдет на лёд предпоследней.

Закрывать соревнования будет Серафима Саханович из группы Ангелины Туренко, показавшая второй результат в короткой программе. Судьи оценили её выступление на 67,33 балла. Замкнула тройку лидеров по итогам вчерашнего дня Елизавета Нугуманова (66,87).

У юношей лидером идёт Александр Акимов из школы «Звёздный лёд».