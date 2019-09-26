В рамках первого этапа Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию состоится произвольная программа мужчин-одиночников. Соревнования будут проходить в Академии фигурного катания сегодня, 27 сентября, и начнутся в 21:45.

По итогам короткой программы, которая состоялась накануне, лидером идет Александр Акимов, представляющий школу «Звёздный лёд».Акимов набрал 80,63 балла за короткую программу, в которой не исполнил ни одного четверного прыжка. На второй строчке расположился Андрей Зубер, замкнул тройку лидеров Леонид Свириденко.

Главным фаворитом считался Андрей Лазукин, тренирующийся в группе Алексея Мишина, но фигурист исполнил свою программу неудачно и стал лишь пятым. Он начал свое выступление с четверного лутца, который был исполнен без ошибок. Однако затем Лазукин упал с четверного тулупа, из-за чего не смог прицепить каскад. Третьим прыжковым элементом был тройной аксель, который Лазукин исполнил в недокрут и не смог приземлить.