Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал о своих вкусовых предпочтениях. Теннисист признался, что иногда пробует довольно экзотические блюда.

«Когда я попадаю в хороший ресторан, то могу съесть что угодно. Вплоть до морских ежей. Под хорошим соусом я могу попробовать сумасшедшие блюда», — заявил Федерер, слова которого приводит Tennis World USA.

По словам швейцарца, сам он готовит нечасто — например, паста в его приготовлении получилась не очень. Федерер подчеркнул, что доверяет этот процесс супруге, маме или дочерям.Швейцарец отметил, что перед матчами старается делать выбор в пользу пасты или салатов. «На протяжении всей карьеры я был вегетарианцем, поэтому не испытывал никаких проблем», — сказал спортсмен.

Напомним, Федерер идет на третьем месте рейтинга АТР, уступая Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю.