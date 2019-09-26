Советский и российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о том, как проходило освоение постановки Ше-Линн Бурн у Елизаветы Туктамышевой, и под какую музыку она будет исполнять короткую программу в сезоне.

«Освоение новой короткой программы, которую Ше-Линн Бурн сделала для Лизы, шло очень сложно. Из-за ритмической структуры музыкального сопровождения, которое определяло высокий ритм исполнения. На первых этапах мы столкнулись со сложностями в реализации, поэтому было принято решение освоить эту программу на фоне музыкального сопровождения другого характера. Специалисты высоко оценили прокат этой программы под музыку Oblivion. Сейчас её уровень овладения всей шаговой, достаточно дробной структурой, позволил ей перейти к оригинальной музыке, чего мы и будет придерживаться», — сказал Алексей Мишин в беседе с корреспондентом Nevasport.

Напомним, после короткой программы Елизавета Туктамышева идет первой на Кубке Санкт-Петербурга. Судьи оценили ее прокат под песню Drumming Song группы Florence + The Machine в 80,60 балла.