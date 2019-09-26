Американский дзюдоист Джек Хэттон скончался в возрасте 24 лет.

Как сообщает Inside the Games, причина смерти пока не уточняется. Спортсмен принимал участие в чемпионате мира 2019 года, который состоялся в Токио совсем недавно — в конце августа. Американец дошёл до второго раунда соревнований в весовой категории до 81 кг.

За время своей карьеры Хэттон дважды становился призёром этапов Гран-при Международной федерации дзюдо. В 2017-м году спортсмен стал триумфатором двух турниров Панамериканской серии, а также стал пятым на Панамериканских играх. Он претендовал на попадание на Олимпийские игры в Токио-2020 в составе сборной США.

Американская федерация дзюдо выразила свои соболезнования в связи с трагедией. «Джек был одним из ведущих американских дзюдоистов, многократным призёром международных соревнований. Он не будет забыт», — гласит сообщение организации.