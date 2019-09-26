Пилот «Ред Булл» Александер Албон заявил, что не сравнивает себя с бывшим напарником по «Торо Россо» Даниилом Квятом. По мнению гонщика, сейчас для него важнее сосредоточиться на собственных выступлениях.

«Я, честно говоря, не сравниваю себя с Квятом. Каждый из нас сосредоточен на том, чтобы добиться максимума в имеющихся условиях», — заявил Албон, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, Албон начинал нынешний сезон в «Торо Россо», но после летней паузы был повышен до «Ред Булл». Выбор Хельмута Марко и Кристиана Хонера вызвал резонанс, так как основным претендентом на перевод в «Ред Булл» считался Квят.

Вместо Албона в «Торо Россо» был переведен Пьер Гасли, не оправдавший ожидания «Ред Булл». Недавно руководство команды заявило, что не рассматривает кандидатуру Квята в напарники Максу Ферстаппену на следующий сезон.