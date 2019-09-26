По автомиру сегодня пулей пролетела новость о том, что сочинский Гран-при Формулы-1 могут перенести в северную столицу, и что это решение уже поддержал президент России Владимир Путин. Daily Mail, конечно, может приукрашивать события, однако некоторые разумные основания у такого развития событий есть.

Nevasport разобрался, насколько реально проведение Формулы-1 в Петербурге в ближайшем будущем, и какие у этого решения плюсы и минусы.

Город с мировым именем

Интерес к Сочи поутих после Олимпиады 2014 года, а руководители «Формулы-1» Liberty Media хотят, чтобы гонки проходили в мегаполисах.

Среди возможных вариантов для проведения этапа чаще звучит название нового автодрома в комплексе «Игора», который располагается в 54 километрах от города. Разработкой проекта трассы занималась компания Германа Тильке — известного разработчиков гоночных автодромов первой категории, которые способны принимать гонки Формулы-1.

Трасса в «Игоре» еще достраивается и пока не соответствует первой категории, поскольку круг по ней составляет около 4,7 километра, да и временные трибуны рассчитаны только на 6 тысяч мест, однако возможности по улучшению инфраструктуры в проекте есть — так говорил сам Тильке.

Строительство еще одного автодрома рядом с Петербургом вызывает сомнения. Да и к 2021 году, о котором говорилось в статье, вряд ли можно успеть.

Плюсы и минусы Петербурга как хозяина этапа

Положительных сторон у проведения Гран-при России под Петербургом достаточно.

Многим болельщикам проще будет добираться до Петербурга, особенно тем фанатам, что прилетают из-за границы. Авиасообщение с северной столицей находится на более высоком уровне. Хотя в Сочи и не так давно проходила Олимпиада, а также футбольные турниры.

Еще один плюс — более интересная по конфигурации трасса с перепадами высот, что почти гарантирует более увлекательные гонки. В «Сочи», напомним, трасса проходит по Олимпийскому парку и не имеет перепадов высот.

После выхода новости о возможном перенесении Гран-при в северную столицу многие любители Формулы-1 заговорили о ночной гонке в сезон Белых ночей. Красивый проект, однако все будет зависеть от календаря сезона: куда сможет влезть гонка в Петербурге, чтобы было удобно всем. Гоняться в городе Петра можно только в теплое время года, а комфортная температура держится недолго. Хотя Герман Тильке говорил, что местный непростой климат не помешает соревноваться на трассе.

А что тогда делать Сочи?

Строительство автодрома под «Формулу-1», по официальным данным, обошлось в 11 миллиардов рублей. Если Гран-при России все же решат перенести, то черноморская жемчужина потеряет главное автомобильное событие года.

Да, на трассе можно будет проводить соревнования рангом ниже, однако сравнить их с «Формулой-1» просто невозможно.

Плюсы и минусы какого автодрома в итоге перевесят — пока неизвестно. Кремль уже официально заявил, что вопрос не стоит на повестке, однако есть все основания полагать, что «королева автоспорта» отправится на север.