В Загребе (Хорватия) проходит предпоследний этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 26 сентября, состоялась короткая программа юношей.

Российский фигурист Артур Даниелян, тренирующийся под руководством Елены Буяновой, лидирует после первого дня соревнований. Судьи оценили его выступление на 82,11 балла. На втором месте располагается представитель США Эндрю Торгашев с результатом 80,53. Замыкает тройку лидеров ещё один россиянин Андрей Мозалев, набравший 78,85 балла.

Фигуристы продемонстрировали одинаковый набор прыжковых элементов — каскад из тройных лутца и тулупа, тройной аксель и тройной риттбергер, который в этом году является обязательным для юниоров. Однако Даниелян исполнил каскад во второй части программы, за что получил надбавку. Мозалев допустил помарку на элементе.

Произвольная программа состоится завтра, 27 сентября, и начнется в 18:00 по московскому времени.