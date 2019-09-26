На предпоследнем этапе юниорской серии Гран-при в Загребе (Хорватия) стартовала короткая программа спортивных пар. Российскую команду представляют три дуэта.

По результатам жеребьевки, которая состоялась перед стартом соревнований, открывать короткую программу будут спортсмены из России Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, которым достался первый номер.

Также в первой разминке выступит ещё один российский дуэт — Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, они выйдут на лёд под третьим стартовым номером.

Анна Щеглова и Илья Калашников попали в заключительную группу участников и начнут свое выступление двенадцатыми.

Прямая трансляция соревнований будет доступна здесь.

Ранее состоялась короткая программа юношей, лидирует россиянин Артур Даниелян.