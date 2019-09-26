Болельщиков московского «Спартака» заперли на трибуне во время матча 1/16 Кубка России против КАМАЗа. Стюарды закрыли выход с фанатской трибуны гостей на ключ.

Инцидент произошел в Набережных Челнах. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1 и вышел в 1/8 финала Кубка.

Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе открыл счёт на 22-й минуте встречи, но игрокам КАМАЗа понадобилось всего три минуты, чтобы восстановить равновесие. Давид Караев реализовал пенальти, который сам же и заработал. Неудачно в своей штрафной сыграл Роман Зобнин, сбив соперника с ног.

Кто-то может объяснить, по какой причине людей на трибуне сажают в клетку и запирают на ключ? О безопасности кто-то думал при этом? #камазспартак pic.twitter.com/zalnPGQb2D — Artem Kalinin (@kalininart) September 25, 2019

Во втором тайме Понсе вывел «Спартак» вперед, оформив дубль на 76-й минуте. Этот гол оказался для красно-белых победным, и до конца матча подопечные Олега Кононова смогли удержать счет.