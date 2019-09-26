Сергей Карасев во время матча Россия-Польша на Кубке мира по баскетболу. Фото: FIBA

Сергей Карасев во время матча Россия-Польша на Кубке мира по баскетболу. Фото: FIBA

Нападающий сборной России по баскетболу Сергей Карасёв рассказал, что перестал переживать по поводу непопадания команды в восемь сильнейших на Кубке мира. По его словам, душевная рана уже зажила.

«Первое время было неприятно. Тем не менее задачу-минимум мы выполнили: отобрались на олимпийскую квалификацию. Поэтому теперь через неё будем стараться попасть на Олимпиаду. Конечно, можно было сделать большее, но получилось, как получилось», — рассказал Карасёв МатчТВ.

Сборная России вылетела с турнира во втором групповом этапе. По итогам Кубка мира по баскетболу российские баскетболисты заняли двенадцатое место. Отметим, что в рамках первого группового этапа россияне уступили финалисту турнира — Аргентине.