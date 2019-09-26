Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какой вопрос от журналистов не любит больше всего.

«Наверное, вопрос о том, как я пришёл в теннис. Я рассказывал об этом уже тысячу раз, все можно найти в интернете и сейчас уже просто жаль тратить время. А вот на новые интересные темы разговаривать с журналистами я люблю», — рассказал спортсмен «Коммерсанту».

Напомним, Медведев выиграл финальный матч турнира ATP в Санкт-Петербурге против представителя Хорватии Борны Чорича. Встреча проходила на центральном корте «Сибур-Арены». Счет по сетам — 6:3, 6:1. Матч продолжался один час и 12 минут. Сейчас теннисист является четвертой ракеткой мира.

Ранее стало известно, что спортсмен пропустит турнир категории АТР 500 в Пекине (Китай).