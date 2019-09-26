Вопрос о переносе гонки «Формула-1» из Сочи в Санкт-Петербург пока не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Этот вопрос не стоит на повестке», — рассказал Песков РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Путин готов поддержать финансирование строительства нового автодрома недалеко от Петербурга. Как утверждает источник Daily Mail, если планы удастся реализовать, то российский этап Гран-при может переехать из Сочи в Санкт-Петербург уже в 2021 году.

Напомним, в окрестностях Петербурга построен автодром «Игора Драйв», однако он не предназначен для проведения гонок Формулы-1. Гран-при в Сочи пройдет уже в эти выходные.