Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил состояние полузащитника Алексея Миранчука, который восстанавливается после травмы.

«У Алексея Миранчука есть шансы сыграть с «Зенитом». Примем решение накануне игры, после травмы он почти восстановился», — заявил Сёмин, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, «Локомотив» встретится с «Зенитом» в рамках одиннадцатого тура чемпионата России. Игра будет проходить в субботу, 28 сентября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна здесь.

После десяти туров «Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 23 очка. Подопечные Юрия Сёмина идут на пятом месте с 20 набранными очками. Такой же показатель имеют ещё два клуба — «Краснодар» и «Ростов».