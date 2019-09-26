В Оберстдорфе (Германия) стартовал турнир серии Challenger — Nebelhorn Trophy, в рамках которого состоялась короткая программа у мужчин-одиночников. Россию представлял Макар Игнатов, он занял седьмое место.

Игнатов набрал 65,28 балла за своё выступление. Он начал свое выступление с четверного сальхова, но допустил падение. Затем Игнатов исполнил каскад из двух тройных тулупов, а также тройной аксель с помаркой. Кроме того, фигурист потерял уровни на вращениях и дорожке шагов.

Лидером после короткой программы идет японец Коширо Шимада, набравший 70,46 балла. На втором и третьем местах располагаются представители Израиля — Алексей Быченко и Даниэль Самохин соответственно. Они набрали 70,46 и 69,52 балла.

Произвольная программа состоится завтра, 27 сентября, и начнется в 15:15 по московскому времени.