Защитник «Зенита» Евгений Воронов переехал в Петербург из Казани в 2017 году и весьма быстро был назначен капитаном команды. Он стал одним из трех баскетболистов, кто остался в «Зените» по итогам прошлого сезона, и теперь вместе с обновленной командой сыграет в Евролиге. Корреспондент Nevasport выяснил у Евгения, каково работать под руководством Жоана Плазы, почему он не сыграл за сборную на ЧМ в Китае и как в «Зените» поздравляли с бронзой Эндрю Альбиси.

– При переходе в «Зенит» вы говорили, что хотели бы попасть на футбол и хоккей. Получилось осуществить?

– Да, я был три раза на хоккее и два-три раза на футболе. Очень понравилось, крутая атмосфера — что на играх СКА, что на «Зените». Очень хороший футбольный стадион, на котором даже в холодное время года комфортно наблюдать за играми.

– Следите ли за главными спортивными новостями, которые не относятся к баскетболу?

– Периодически читаю спортивные новостные сайты. Смотрел бой Хабиба Нурмагомедова, это было интересно — даже купил трансляцию, переживал за него.

– В прошлом сезоне в «Зените» поменялся тренер. Чем отличается работа под руководством Жоана Плазы?

– Когда приходит новый тренер, у него всегда свой подход и свои требования. В принципе, этим тренеры и отличаются. Плаза отличается требовательностью и любит дисциплину — как на площадке, так и за ее пределами. Это, наверное, главное отличие.

– Что нужно, чтобы «Зенит» стал чемпионом Единой лиги ВТБ уже в этом году?

– Если мы говорим об этом сезоне, то, наверное, стечение обстоятельств, которые бы сыграли «Зениту» на руку. Конкуренция очень серьезная, и мы понимаем, что фаворит, как и в предыдущие годы, ЦСКА. Мне кажется, самое главное — избежать травм по ходу сезона и подойти в оптимальной форме к плей-офф. Тогда будет возможность побороться за выход в финал и титул чемпиона.

– Главный тренер сборной Сергей Базаревич сказал, что у него есть ощущение, что вы не хотели играть за сборную, когда он возглавил команду. Так ли это?

– Я бы хотел сказать, что не нужно нашему главному тренеру Базаревичу рассчитывать на свои ощущения. Он мог ощущать одно, но все же, если бы хотел вызвать меня в сборную, проверить свои ощущения, можно было отправить вызов в команды, где я играл и играю.

У меня ни одного официального вызова не было, так что это все миф. Вообще как-то не очень профессионально так говорить, что у него ощущения есть такие. Мне кажется, что сначала нужно позвать человека, и, если он откажется, можно говорить, что Воронов не хочет играть за сборную. Ни одного официального вызова не было. Так что пусть Сергей Базаревич дальше живет со своими ощущениями.

– Как вам выступление сборной России на чемпионате мира, учитывая ослабленный состав?

– Ребята бились и играли на максимуме своих усилий — это 100%. К сожалению, не пробились в четвертьфинал, думаю, это было бы отличным результатом. С Польшей я не смотрел игру, к сожалению, не получилось, у нас была тренировка. Но хорошо, что ребята выполнили одну из задач, попав в квалификацию на Олимпиаду. Если говорить о сетке, наверное, можно было рассчитывать на что-то большее. Но, учитывая все потери состава, я думаю, что ребята выступили очень достойно.

– Сборная США провалила чемпионат. Как считаете, они действительно оказались слабее французов и сербов, или дело в отсутствии мотивации?

– Отсутствия мотивации тут точно не было. Как сказал их тренер Грегг Попович, сильнейшие играют в финале. Учитывая, сколько игроков отказались от участия от чемпионата мира в сборной США, было ожидаемо, что у них будут проблемы. Но, честно, не ожидал, что они настолько провалятся.

– Ваш новый одноклубник Эндрю Альбиси взял бронзу со сборной Франции. Как в команде поздравили его, когда он вернулся в расположение клуба?

– У нас есть общий чат, где состоят все игроки, там все поздравили. Когда он приехал в расположение команды, мы познакомились, поздравили, но ничего такого грандиозного.

– Недавно стало известно, что Дэвид Блатт страдает серьезной болезнью. Связывались с ним?

– Не связывался, я публиковал пост в инстаграме так же, как это сделали многие игроки. Пожелал в первую очередь здоровья и не сдаваться. Учитывая, что Дэвид никогда не сдается, я думаю, что он сможет справиться с этой тяжелой болезнью.

– Что лучше всего характеризует Блатта как тренера?

– В первую очередь, он был очень хорошим психологом и всегда умел настроить. В то же время он разделял «баскетбол» и «не баскетбол». Он никогда ничего не запрещал вне баскетбола, но всегда требовал стопроцентного профессионального отношения на площадке.

– Почему баскетбол в России не приковывает такого внимания, как футбол и хоккей?

– Потому что в футболе и хоккее больше команд, болельщиков, эти виды спорта чаще показывают. Баскетбол может поспорить за третью позицию, наверное, с волейболом. Хоккей, будем откровенно говорить, нам не перегнать.

– Событие какого масштаба должно произойти, чтобы все дети в России побежали записываться на баскетбол и фанатели не от Дзюбы и Акинфеева, а от Воронова и Шведа?

– Даже если чемпионат мира по баскетболу провести в России, все равно не будет такой отдачи, какая была после чемпионата мира по футболу. Очень тяжело соперничать с такими большими и популярными видами спорта. Я очень надеюсь, что такое когда-нибудь произойдет, но не думаю, что скоро.

– Хотели бы, чтобы Единая лига ВТБ была похожа на НБА маркетинговой стороной: посещаемостью, развлекательной частью?

– Я думаю, мы никогда не сравняемся с НБА, мы только можем брать что-то хорошее и максимально улучшать маркетинг. Но НБА – это бизнес, и там люди зарабатывают деньги. В Единой лиге ВТБ все команды содержатся либо на государственные деньги, либо на деньги спонсоров. Я думаю, пока любой спорт не окупается и не приносит владельцу доходы, о каком-то кардинальном изменении в плане маркетинга сложно говорить.