Женская сборная России по волейболу в рамках девятого тура Кубка мира, проходящего в Японии, встретится с соперницами из США. Игра начнется в полдень по московскому времени.

В последний раз сборные встречались на предварительном этапе Лиги наций, где США одержали убедительную победу в трех сетах. Тогда команду возглавлял Вадим Панков. Сейчас на его должности временно работает Серджио Бузато, под руководством которого сборная достаточно удачно выступает на текущем турнире.

Из восьми игр была проиграна только одна — с Китаем. Повержены были сборные Камеруна, Японии, Южной Кореи, Сербии, Аргентины, Доминиканской Республики и Нидерландов. Сейчас сборная России делит третью-четвертую строчку в турнирной таблице со сборной Нидерландов.