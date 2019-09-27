В Сочи стартует 16-й этап Гран-при Формулы-1. Гоночный уикенд состоится сегодня, 27 сентября, первая свободная практика начнется в 11:00 по московскому времени.

Также на сегодняшний день запланирована и вторая тренировка, спортсмены начнут заезды в 15:00. Третья практика и квалификация состоятся завтра — в 12:00 и 15:00 соответственно. Сама гонка будет проходить в воскресенье, старт будет дан в 14:10.

Пилотам предстоит преодолеть 53 круга, общая протяженность дистанции составит 309,745 километра. Ранее синоптики предупредили, что во время соревнований могут пройти дожди и грозы.

Напомним, на данный момент в личном зачете пилотов лидирует представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, на втором месте идет его напарник по команде Валттери Боттас. Замыкает тройку лидеров пилот «Феррари» Шарль Леклер. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят идет на десятой позиции, его партнер по команде Пьер Гасли — шестой.