Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина выступит на чемпионате мира, завершающемся завтра в Таиланде. Попытка Кашириной состоится в 9:25 мск. Также в последний день соревнований выступит Антоний Савчук.

Ранее главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Геннадий Аниканов заявил, что только Татьяна Каширина может реально претендовать на медаль чемпионата мира, а остальные спортсменки будут выступать для того, чтобы набраться опыта в преддверии чемпионата Европы. Так и получилось. На турнире российскими спортсменами не было завоевано еще ни одной медали.

Напомним, для участие в соревновании в Патайю отправились девятнадцать российских спортсменов. В женский состав сборной вошли Надежда Панова, Кристина Соболь, Светлана Ершова, Александра Козлова, Ольга Те, Анастасия Анзорова, Мария Вострикова, Екатерина Катина и ксения Пашкина.