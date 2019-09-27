На этапе юниорской серии Гран-при в Загребе состоится произвольная программа юношей. Два российских фигуриста — Артур Даниелян и Андрей Мозалев — поборются за призовые места.

Соревнования стартуют в 18:00 по московскому времени.

По итогам короткой программы Даниелян идет на первом месте, за свой прокат он получил 82,11 балла. Следом располагается представитель США Эндрю Торгашев с результатом 80,53. Замыкает тройку лидеров ещё Мозалев, набравший 78,85 балла.

Фигуристы продемонстрировали одинаковый набор прыжковых элементов — каскад из тройных лутца и тулупа, тройной аксель и тройной риттбергер, который в этом году является обязательным для юниоров. Однако Даниелян исполнил каскад во второй части программы, за что получил надбавку. Мозалев допустил помарку на элементе.