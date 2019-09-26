НА этапе юниорской серии Гран-при в Загребе (Хорватия) состоится короткая программа девушек. Соревнования будут проходить сегодня, 26 сентября, и начнутся в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Российскую команду будут представлять две участницы — Дарья Усачева и Анна Фролова. По итогам жеребьевки, состоявшийся накануне, Фролова попала в предпоследнюю разминку и выйдет на лёд под 27-м стартовым номером. Усачева будет выступать в заключительной группе участниц, ей достался номер 31.

Ранее Усачева приняла участие в этапе Гран-при в Риге, где заняла второе место. Для Фроловой данный этап станет первым в сезоне.