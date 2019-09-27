Чемпионат мира по легкой атлетике стартует в пятницу в Катаре. Россию на нем представят 30 спортсменов в нейтральном статусе. Основные надежды связаны с Марией Ласицкене, Дарьей Клишиной и Сергеем Шубенковым.

Соревнования начнутся с женского марафона, который стартует без одной минуты в полночь. От России выступает Сардана Трофимова. Также в первый день пройдут квалификации в метании молота, прыжках с шестом и забеги на 3000 метров с препятствиями.

Далее программа турнира станет более насыщенной. Во второй день соревнований спортсмены поборются за медали в шести дисциплинах — в метании молота, беге и ходьбе.

Напомним, российские легкоатлеты вновь не смогут выступить на чемпионате мира под своим флагом. Отстранение ВФЛА было продлено, поэтому россиянам предстоит соревноваться в нейтральном статусе.