Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что заранее знал о своем непопадании в «Ред Булл» на следующий сезон.

«Я знал давно, ещё с летней паузы. Точно не скажу, когда узнал, но относительно давно», — сказал Квят, слова которого приводит «Чемпионат». Гонщик подчеркнул, что отнесся к этому как к уже принятому решению и сосредоточился на том, чтобы хорошо выполнять свою работу.

«Раз сказали, что я буду в «Торо Россо», значит буду в «Торо Россо», — заявил пилот. Однако Квят добавил, что после сезона-2020 сможет самостоятельно определиться со своим будущим в Формуле-1 и не ждать предложения от «Ред Булл». «У меня будет свободный выбор», — отметил россиянин.

Напомним, недавно руководство «Ред Булл» сделало заявление, что не рассматривает кандидатуру Квята на роль напарника Макса Ферстаппена в следующем сезоне.