Московский «Спартак» отреагировал на инцидент, произошедший во время матча 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом в Набережных Челнах. Болельщиков «красно-белых» заперли в клетке на трибунах.

Как гласит сообщение пресс-службы «Спартака», клуб был уведомлен о порядке входа и выхода болельщиков на гостевой трибуне. Отмечается, что организаторы матча сообщили об этом на утреннем совещании перед игрой.

По утверждению пресс-службы, входы были закрыты с целью обеспечения безопасности. «Все четыре выхода расположены со стороны поля. Поэтому организаторы решили закрывать две центральные калитки во время матча, однако стюарды открывали их по запросу болельщиков», — говорится в сообщении.

Напомним, «Спартак» одержал победу со счётом 2:1, дублем отметился нападающий Эсекьель Понсе.