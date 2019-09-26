Защитник и капитан петербургского «Зенита» Евгений Воронов ответил на заявление главного тренера сборной России Сергея Базаревича и объяснил, почему его не было на ЧМ по баскетболу в Китае.

«Я бы хотел сказать, что не нужно нашему главному тренеру Базаревичу рассчитывать на свои ощущения. Он мог ощущать одно, но все же, если бы хотел вызвать меня в сборную, проверить свои ощущения, можно было отправить вызов в команды, где я играл и играю», — сказал Воронов в разговоре с корреспондентом Nevasport.

У меня ни одного официального вызова не было, так что это все миф. Вообще как-то не очень профессионально так говорить, что у него ощущения есть такие. Мне кажется, что сначала нужно позвать человека, и, если он откажется, можно говорить, что Воронов не хочет играть за сборную. Ни одного официального вызова не было. Так что пусть Сергей Базаревич дальше живет со своими ощущениями», — добавил баскетболист.

Отметим, перед стартом чемпионата мира Базаревич рассказал о своем ощущении, что капитан «Зенита» Евгений Воронов не хотел играть за сборную, когда Базаревич возглавил команду.

Полное интервью с Евгением Вороновым можно прочитать по ссылке.