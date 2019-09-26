Максим Ковтун, закончивший спортивную карьеру весной, остается востребованным специалистом в мире фигурного катания. Он тренирует детей, выступает в ледовых шоу, пробует себя в роли ведущего и комментатора. О восхищении учениками группы Тутберидзе, значении своих татуировок и любви к боям Хабиба Нурмагомедова, Ковтун рассказал в интервью Nevasport.

— На старте нового сезона в фигурном катании не жаль ли вам, что вы уже по эту сторону бортика, а не на катке? Не тянет вернуться на лед и к большим стартам?

— Тянуло бы, если бы решение об окончании карьеры было необдуманным и спонтанным шагом, но с учетом всех аспектов на тот момент и вообще решение это было единственно верным. Я сейчас безумно счастлив: у меня куча возможностей, куча открытых дверей, я включен в жизнь, поэтому даже мыслей таких не проскакивает.

— Как оцениваете перспективы российских одиночников на мировом уровне? За кем следите?

— С удовольствием выделю двух человек, но они, к сожалению, пока очень молоды: это Даниил Самсонов и Николай Колесников из группы Тутберидзе. Это трудолюбивые и талантливые мальчики, очень любящие наш вид спорта. За такими, по-новому воспитанными спортсменами — будущее российского одиночного мужского фигурного катания. Я за ними очень слежу.

— Кого видите в роли лидера мужской сборной России?

— Слежу за всеми ребятами. По сути, сейчас каждый из первой десятки может стать чемпионом России, все примерно на одном уровне. Мне понравилась произвольная программа Коляды — «Чаплин». Постановка очень запомнилась, она идет Мише. У Сергея Воронова, на мой взгляд открылось второе дыхание. Очень надеюсь, что он реализует амбиции, мечты, может быть, в этом сезоне. Хочется, чтобы у него все получилось.

— Смогут ли российские одиночницы доминировать на международной арене, если учесть что Рика Кихира выучила квад и есть Элизабет Турсынбаева, первой в истории прыгнувшая четверной сальхов на соревнованиях в прошлом сезоне?

— С одной стороны, это здорово — женское фигурное катание развивается стремительно. С другой стороны, конечно, будет сложнее нашим девчонкам. Чуйка меня подводит не очень часто в плане результатов в фигурном катании: нам не нужно волноваться за женское катание на сегодняшний день. Очень большая и сильная армия у нас.

— Хотели бы вы принимать участие в спортивной жизни страны? Стать послом Олимпиады? Попробовали бы себя в политике?

— Я не особо зарекаюсь за будущее, кто знает, что будет? Не боюсь пробовать что-то новое в жизни и с удовольствием буду рассматривать любые варианты.

— Сейчас вы тренируете детей. Как вам работается с малышами? Тяжелее работать на позиции наставника или кататься самому?

— Это разные вещи, которые не нужно сравнивать. Кто-то ноет, что безумно сложно. Лично мне нравится. Как говорится, если человек занимается любимым делом, которое приносит доход — он не работает ни дня. Сейчас я занимаюсь только тем, что люблю: спектакли, мастер-классы, шоу, различные тренировки с детьми, и сложностей нет ни с чем.

— В каких ледовых шоу участвуете?

— Сейчас я работаю в команде Татьяны Навки, ближайшие спектакли — это «Руслан и Людмила» в Питере и в Москве и «Аленький цветочек».

— В жюри телешоу вы уже были, хотели бы вести, например, «Ледниковый период»? Елена Радионова перестала выступать и теперь часто комментирует соревнования, не планируете ли тоже в этом сезоне выступать в роли комментатора?

— Комментатором соревнований я уже был много раз. Работал и на Первом канале, и на «Матч ТВ». Зрителям нравится, да и мне тоже. Я слежу за фигурным катанием, знаю какие-то личные детали о фигуристах, которые интересно будет узнать слушателю. По поводу работы телеведущим: я себя чувствую как рыба в воде, такое тоже не исключено. Были уже некоторые пробные заходы, чтобы проверить себя, все прошло весьма успешно. С удовольствием буду пробовать и дальше.

— Как поддерживаете себя в форме после окончания карьеры? Перед последним возвращением говорили, что сидели на диете — сейчас придерживаетесь какой-то системы питания?

— Сейчас ем, в принципе, все, что хочу, но без перебора. Хожу в спортзал четыре раза в неделю. Очень мало спортсменов, которые ходят в спортзал после спорта (смеётся). Занимаюсь боксом постоянно. Ещё бассейн, баня, спектакли, где я выкладываюсь на сто процентов.

— Какие виды спорта смотрите как болельщик?

— Телевизор смотрю нечасто, но что не могу пропустить — это бои Хабиба Нурмагомедова. Всегда за него болел, а сейчас особенно. Единоборства нравится смотреть. Иногда смотрю футбол, когда какие-то топовые клубы играют.

— Любите путешествовать? Куда планируете отправиться в ближайшее время?

— Очень люблю, но и дома люблю побыть. Два месяца меня не было в Москве, очень соскучился. В ближайшем будущем запланированы поездки в Китай, Лондон, Бразилию, Америку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Living my best life ❤️ Публикация от Maxim Kovtun | Максим Ковтун (@maksim_pavlovich) 28 Май 2019 в 1:18 PDT

— У вас достаточно много татуировок. Какое значение вы в них вкладываете? Еще бить будете?

— Все татуировки имеют для меня определенное значение. В каждую часть большого рисунка вкладывал какой-то смысл свой. От самого плохого до самого хорошего. Года полтора или два, как я закончил их делать. Сделал все, что хотел, пока никакого желания продолжать нет. Возможно, с течением жизни я что-то еще сделаю. Возможно, нет. Посмотрим.