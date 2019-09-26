Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу нового допингового скандала с участием России. WADA обвинило московскую антидопинговую лабораторию в фальсификации данных, из-за чего сборная России может не попасть на Олимпийские игры в Токио.

«Важно понять, что нам действительно придется очень туго, если подтвердятся какие-то истории из того, что говорил Зеппельт», — заявил Губерниев в эфире радио «Комсомольская правда». По словам комментатора, Дмитрий Песков уже подтвердил, что Россия получила трехнедельный срок на объяснение.

Губерниев уверен, что ситуация может оказаться очень серьезной, а санкции — более жесткими, чем перед Олимпиадой в Пхенчахне. «Насколько мы сейчас готовы подготовить какое-то объяснение всему тому, что происходило? Так или иначе нам нужно договариваться», — сказал телеведущий.

По его мнению, из-за нового нарушения правил Россия может потерять еще одно поколение чистых спортсменов. «Взывать по поводу какой-то социальной справедливости к Западу о том, что пострадают чистые спортсмены… Там скажут: «Да, пострадают, но не надо было допинг жрать». И в этом они, кстати, правы. Действительно, не надо было допинг жрать!» — заявил Губерниев.

Более подробно о допинговом скандале и претензиях со стороны WADA можно прочитать здесь.