Российский фигурист Максим Ковтун рассказал о том, как принял решение о завершении карьеры. Спортсмен объявил об уходе из фигурного катания весной этого года.

В эксклюзивном интервью Nevasport Ковтун ответил на вопрос, не тянет ли его вернуться на лёд и вновь выступить на соревнованиях.

«Тянуло бы, если бы решение об окончании карьеры было необдуманным и спонтанным шагом, но с учетом всех аспектов на тот момент и вообще решение это было единственно верным. Я сейчас безумно счастлив: у меня куча возможностей, куча открытых дверей, я включен в жизнь, поэтому даже мыслей таких не проскакивает», — сказал Ковтун.

Напомним, ранее тренер Елена Буянова сообщила, что решение о завершении карьеры Ковтун принимал самостоятельно. «Конечно, Макс не до конца реализовал себя в фигурном катании как спортсмен», — отметила специалист.