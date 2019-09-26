Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился совместной фотографией с Александром Кокориным, приступившим к тренировкам за петербургский клуб.

«Он вернулся», — написал Радимов на своей странице в «Инстаграме» и опубликовал фото с тренировочного поля.

https://www.instagram.com/p/B236Q_8Ibwq/

Напомним, 17 октября Кокорин вышел на свободу из исправительной Колонии в Белградской области, где вместе с Павлом Мамаевым отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы. Спортсмены были лишены свободы в октябре прошлого года и до лета находились в СИЗО «Бутырка», затем были этапированы в колонию.

После освобождения Кокорин продлил контракт с «Зенитом» и приступил к тренировкам, пока он занимается индивидуально и набирает физическую форму. В октябре он сможет принять участие в товарищеских матчах.