27 сентября в Сочи стартует уже шестой по счету этап Гран-при России. Первая гонка состоялась в октябре 2014-го, а в эту пятницу начнутся сессии свободных заездов.

Больше всего побед в Сочи на счету британца Льюиса Хэмильтона из команды «Мерседес» — он приходил к финишу первым три раза. Представители его команды в сумме побеждали пять раз, то есть все годы проведения. Помимо Хэмильтона, это были немец Нико Росберг и финн Вальттери Боттас, который праздновал успех год назад. Хэмильтон же вошел в историю сочинских гонок как первый чемпион.

Среди россиян лучший результат на Гран-при России показал Даниил Квят в 2014 году — тогда он финишировал пятым, оставив позади таких монстров, как Алонсо, Райкконен и Феттель. Но дальше Квят сдавал позиции. 2015 год — 11-е место, 2016-й — восьмое, 2017-й — 13-е. В прошлом году Россию в «Формуле-1» представлял Сергей Сироткин, который и вовсе опустил планку ниже некуда — 18-я строчка. Теперь Даниил вернулся, и есть все шансы, что в этом году он продемонстрирует достойный результат, тем более одна из трибун сочинской трассы носит его имя.

Контракт с «Формулой-1» на проведение гонок в Сочи подписан до 2025 года. Это значит, что еще минимум шесть лет мы сможем быть частью самых элитных соревнований болидов в мире. Все гонщики отмечают специфичность российской трассы. По мнению Грожана, она очень непроста для резины. Об этом же говорит Квят, по словам которого, на этой трассе нужно найти способ заставить шины работать — асфальт на трассе слишком гладкий.

Все годы проведения Гран-при России в Сочи было сухо, и погода благоволила. Но, кажется, именно в этом году все может измениться. На субботу и воскресенье, в разгар соревнований, судя по прогнозу погоды, в олимпийской столице ожидаются дожди.

Как и всегда зрители смогут послушать выступления артистов в перерывах между гонками. С концертами выступят группы «Ленинград», «Мумий Тролль» и «Ночные Снайперы».

В пятницу, помимо сессий свободных заездов и квалификаций, состоится автограф-сессия с участием пилотов «Формулы-2». Сделать фото с будущей звездой гонок первой категории Миком Шумахером — вполне повод посетить мероприятие. Квалификация «Формулы-1» пройдет уже 28-го числа, а сама гонка — 29-го.