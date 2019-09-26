Российский фигурист Максим Ковтун, весной объявивший о завершении карьеры, рассказал, за какими видами спорта следит в свободное время.

«Телевизор смотрю нечасто, но что не могу пропустить — это бои Хабиба Нурмагомедова. Всегда за него болел, а сейчас особенно. Единоборства нравится смотреть. Иногда смотрю футбол, когда какие-то топовые клубы играют», — сказал Ковтун в эксклюзивном интервью корреспонденту Nevasport.

Напомним, Ковтун трижды в своей карьере поднимался на пьедестал чемпионатов Европы. В 2015-м и 2017-м годах он становился серебряным призёром, в 2016-м завоевал бронзовую медаль. Также в его активе два серебра командных чемпионатов мира и аналогичная награда на Универсиаде.