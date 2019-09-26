На этапе юниорской серии Гран-при в Загребе (Хорватия) завершилась короткая программа спортивных пар, лидерами соревнований идут спортсмены из России.

На первой строчке расположились Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, набравшие 63,70 баллов. Для них этот этап Гран-при стал вторым — до этого они завоевали бронзовые награды в Челябинске.

На втором месте идут ещё одни представители российской команды — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, судьи оценили их выступление на 62,44 балла. Они также принимали участие в соревнованиях в Челябинске и завоевали серебро.

Замыкают тройку лидеров после короткой программы немецкие спортсмены Аника Хокке и Роберт Кюнкель, получившие 60,74 балла. Ещё одна российская пара — Анна Щеглова и Илья Калашников — идет на пятом месте (56,63).

Произвольная программа состоится завтра, 27 сентября, в 14:05 по московскому времени.