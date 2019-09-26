Главный тренер «Рейнджерс» и легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард отреагировал на слова Юргена Клоппа, который заявил, что видит его следующим тренером мерсисайдцев.

По словам Джеррарда, он был потрясен и приятно удивлен его словам, но, тренер «Рейнджерс» предложил внимательно разобрать цитату Клоппа и заметить, что немец сказал: «Если меня завтра уволят». Джеррард заметил, что Клоппа никто не собирается увольнять, тем более завтра. Англичанин подчеркнул, что он бы этого точно не хотел, потому что считает его пребывание в «Ливерпуле» фантастическим.

«Я болельщик этой команды, и уверен, что каждый фанат красных согласится с моими словами, что Клопп должен оставаться у руля команды еще много лет и добиваться с ней, как можно больше успехов. Но, да, признаюсь честно, я был польщен его словам», — сказал Джеррард, слова которого приводит Sky Sports.

Напомним, Клопп прокомментировал своего возможного сменщика у руля мерсисайдцев.

«Если вы спросите, кто должен возглавить «Ливерпуль» после меня, то я назову Стива. Я помогу ему, чем смогу. Если кто-то получает твою работу, дело не в нем, а в том, что ты справлялся недостаточно хорошо», — сказал Клопп.