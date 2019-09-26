Воронов о Блатте: Он никогда не сдается и сможет справиться с тяжелой болезнью

Защитник и капитан петербургского «Зенита» Евгений Воронов прокомментировал новость о том, что Дэвид Блатт страдает рассеяным склерозом.

«Не связывался с Блаттом, я публиковал пост в инстаграме так же, как это сделали многие игроки. Пожелал в первую очередь здоровья и не сдаваться. Учитывая, что Дэвид никогда не сдается, я думаю, что он сможет справиться с этой тяжелой болезнью, — сказал Воронов в разговоре с корреспондентом Nevasport.

«В первую очередь, он был очень хорошим психологом и всегда умел настроить. В то же время он разделял «баскетбол» и «не баскетбол». Он никогда ничего не запрещал вне баскетбола, но всегда требовал стопроцентного профессионального отношения на площадке», — добавил баскетболист.

Ранее бывший главный тренер сборной России, а также московского и петербургского «Динамо» Дэвид Блатт в открытом письме объявил, что страдает первично-прогрессирующим рассеянным склерозом.