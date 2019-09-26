Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал фото Александра Кокорина на тренировке «Зенита-2».

По словам Медведева, Кокорин после прохождения медосмотра приступил к индивидуальным тренировкам в системе «Зенита». Гендиректор пояснил, что, когда это необходимо, футболист занимается или тренируется вместе со второй командой «Зенита».

«Место тренировки определяется тренерским штабом. Сегодня он занимается вместе с «Зенитом-2», — сказал Медведев, слова которого приводит Sport24.

Ранее бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился совместной фотографией с Александром Кокориным, приступившим к тренировкам за петербургский клуб.

Напомним, 17 октября Кокорин вышел на свободу из исправительной Колонии в Белградской области, где вместе с Павлом Мамаевым отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы. Спортсмены были лишены свободы в октябре прошлого года и до лета находились в СИЗО «Бутырка», затем были этапированы в колонию.