СКА назвал состав на матч против «Салавата Юлаева»

Тренерский штаб петербургского СКА огласил состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева».

Место в воротах армейцев займет голкипер Алексей Мельничук, запасным вратарем будет Петр Кочетков.

Первое звено: Владимир Ткачев — Йори Лехтеря — Сергей Плотников, Артем Зуб — Ярослав Дыбленко.

Второе звено: Дмитрий Кагарлицкий — Алексей Бывальцев — Максим Карпов, Андрей Зубарев — Давид Рундблад.

Третье звено: Наиль Якупов — Ярно Коскиранта — Александр Дергачев, Роман Рукавишников — Данила Галенюк.

Четвертое звено: Йоонас Кемппайнен — Евгений Кетов — Василий Подколзин — Андрей Кузьменко, Артем Земченок.

Матч будет проходить сегодня, 26 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени. На данный момент СКА идет на восьмом месте в общей турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги, имея на счету 13 очков. «Салават Юлаев» находится на шестой строчке, также имея 13 очков. Команда из Уфы провела на один матч меньше, чем СКА, однако одержала на одну победу больше.