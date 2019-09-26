Официальный сайт КАМАЗа опубликовал заявление по поводу инцидента с закрытыми на трибуне фанатами московского «Спартака».

Как сообщается на официальном сайте КАМАЗа, вход на трибуны для болельщиков и выход к точкам питания и местам общественного пользования проходил в полном объеме без ограничений. Отмечается, что выход с трибуны болельщиками не ограничивался, что подтверждают видеозаписи камер.

Как гласит сообщение на сайте, двери ограждения закрывались на защелки с целью предотвращения массового неконтролируемого выхода болельщиков «Спартака» на полосу между трибунами и ограждением поля.

Напомним, болельщиков московского «Спартака» заперли на трибуне во время матча 1/16 Кубка России против КАМАЗа. Стюарды закрыли выход с фанатской трибуны гостей на ключ.

Инцидент произошел в Набережных Челнах. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1 и вышел в 1/8 финала Кубка.