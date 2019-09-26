Воронов: Смотрел бой Хабиба, даже купил трансляцию — переживаю за него

Защитник и капитан петербургского «Зенита» Евгений Воронов рассказал об интересе к боям Хабиба Нурмагомедова.

«Периодически читаю спортивные новостные сайты. Смотрел бой Хабиба Нурмагомедова, это было интересно — даже купил трансляцию, переживал за него», — сказал Воронов в разговоре с корреспондентом Nevasport.

Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC. Он выступил на турнире UFC 242 в Абу-Даби, где его соперником стал американец Дастин Порье. Нурмагомедов одержал досрочную победу в третьем раунде, применив к сопернику удушающий прием.

Ранее стало известно, что российский чемпион UFC планирует провести следующий бой в 2020 году.