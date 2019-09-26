Петербургский «Зенит» прокомментировал состояние нападающих Себастьяна Дриусси и Сердара Азмуна.

По словам пресс-службы, которые приводит Sport24, решение об участии иранского и аргентинского нападающих в матче 11-го тура российской премьер-лиги против «Локомотива» примется тренерским штабом в день игры.

Отмечается, что бразильский полузащитник Малком тренировался по индивидуальной программе, и неизвестно, сможет ли он помочь сине-бело-голубым в игре с «Локомотивом».

Матч «Зенита» и «Локомотива» состоится 28 сентября в Москве на «РЖД Арене» в рамках 11-го тура российской премьер-лиги. В данный момент команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 23 очка. Подопечные Юрия Семина идут на пятой позиции, набрав 20 баллов.