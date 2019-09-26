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  • 20:34,  26 сентября 2019
Баскетбол
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Экс-зенитовец Тимма установил антирекорд Единой Лиги ВТБ

Экс-зенитовец Тимма установил антирекорд Единой Лиги ВТБ
Янис Тимма. Фото: "Зенит".

Матч-открытие нового сезона Единой лиги ВТБ между подмосковными «Химками» и польской «Зеленой Горой» установили рекорд посещаемости для химчан, а форвард Янис Тимма поставил антирекорд турнира.

Встречу посетили 5742 человека, что стало лучшим показателем для подмосковного клуба на домашних матчах за всю историю выступлений в турнире.

Кроме того, форвард «Химок» Янис Тимма установил антирекорд турнира по количеству трехочковых бросков без единого попадания. Тимма совершил 11 бросков из-за дуги, но ни разу не попал.

Напомним, «Химки» одержали победу над «Зеленой Горой» со счетом 79:75.

Отметим, первый матч «Зенита» в Единой Лиге ВТБ состоится 1 октября, когда сине-бело-голубые приедут в Польшу, чтобы встретиться с той же «Зеленой Горой». Первый домашний матч «Зенита» в новом сезоне пройдет 11 октября — в рамках Евролиги петербуржцы примут «Барселону».

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