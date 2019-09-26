Экс-зенитовец Тимма установил антирекорд Единой Лиги ВТБ

Матч-открытие нового сезона Единой лиги ВТБ между подмосковными «Химками» и польской «Зеленой Горой» установили рекорд посещаемости для химчан, а форвард Янис Тимма поставил антирекорд турнира.

Встречу посетили 5742 человека, что стало лучшим показателем для подмосковного клуба на домашних матчах за всю историю выступлений в турнире.

Кроме того, форвард «Химок» Янис Тимма установил антирекорд турнира по количеству трехочковых бросков без единого попадания. Тимма совершил 11 бросков из-за дуги, но ни разу не попал.

Напомним, «Химки» одержали победу над «Зеленой Горой» со счетом 79:75.