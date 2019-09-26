В Петербурге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и уфимским «Салаватом Юлаевым», после первого периода хозяева ведут со счетом 1:0.

Первую шайбу на 18-й секунде матча забросил Владимир Ткачев с передачи Сергея Плотникова.

Отметим, встреча, которая проходит в Ледовом дворце, началась в 19:30 по московскому времени. Прямую траснляцию игры можно посмотреть здесь.

На данный момент СКА идет на восьмом месте в общей турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги, имея на счету 13 очков. Команда Алексея Кудашова проиграла два последних матча в чемпионате: сначала СКА дома уступил подольскому «Витязю», лидеру таблицы, а затем по буллитам проиграл ЦСКА уже второй раз в сезоне.