Российский нападающий московского ЦСКА Федор Чалов рассказал, кого из игроков своего амплуа считает кумирами.

По словам Чалова, в детстве его кумиром был Дидье Дрогба, а потом с возрастом это пропадает. Игрок отметил, что сейчас из нападающих — Суарес, Левандовский и Агуэро, и Чалов пытается брать у них лучшие качества.

«Что меня мотивируют? Совет — получайте удовольствие от игры и не расстраиваться, если что-то не получается. идите дальше и добивайтесь своего», — сказал Чалов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в нынешнем сезоне Федор Чалов провел в составе ЦСКА 12 матчей, в которых сумел отличиться четырьмя голами, все мячи он забил в российской премьер-лиге. В данный момент ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.